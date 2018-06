Vallecrosia, candidato sindaco Fabio Perri: “Tagli dei compensi del sindaco e della giunta a favore delle associazioni”

Vallecrosia. Tagliare i compensi di sindaco e giunta a favore delle associazioni. E’ questa una delle forti novità che il candidato sindaco Fabio Perri con decisione unanime della sua squadra vuole trasmettere ai cittadini di Vallecrosia .

“Vallecrosia ha moltissime associazioni nel suo tessuto sociale di qualsiasi natura, sia sociale, sportiva, culturale, di promozione turistica di aiuto alle persone d’altro, questo per noi è un grande valore aggiunto per la nostra città e per i nostri cittadini”, ha dichiarato Perri, “Queste associazioni hanno bisogno di essere aiutate oggi ancor più in un momento in cui la crisi porta quasi alla chiusura delle attività associative dove i dirigenti o i presidenti con gli associati devo autotassarsi per continuare a stare in piedi”.

“Ritengo”, continua Perri, “Che questo aspetto debba essere preso in seria considerazione troppo spesso dimenticato; ci si ricorda delle associazioni solo quando c’è da chiedere ma non viene mai dato nulla o poco e solo alcuni”.

“Nella mia vita”, continua il candidato sindaco, “Ho sempre gravitato in più associazioni in maniera attiva, conoscendo veramente il grande lavoro che queste persone svolgono ogni giorno con grande difficoltà , per promuovere il territorio , per promuovere l’attività sportiva dei ragazzi per promuovere la cultura e per promuovere la nostra città, per aiutare i giovani e gli anziani”.

“Ho voluto, come mia abitudine, non limitarmi a sole parole, ma essere concreto, scrivendo in maniera molto chiara sul nostro programma elettorale insieme alla mia squadra la volontà sin d’ora come impegno di voler rinunciare al compenso da sindaco ed a quelli degli assessori, per poter dare un contributo anche se di modesta entità inizialmente a tutte le associazioni che si distingueranno nel territorio di Vallecrosia, nel caso in cui non si trovassero i fondi in bilancio necessari”, conclude, “Questo nuovo capitolo di bilancio sarà la garanzia per le nostre associazioni che l’amministrazione nella qualità del sindaco e degli amministratori sono sensibili all’associazionismo e sono al suo fianco”.