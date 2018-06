Vallecrosia, arredo urbano e accessibilità del territorio punti fondamentali nel programma di Fabio Perri

Vallecrosia. “L’attenzione e l’amore per le piccole cose sarà per noi punto fondamentale di partenza – spiega il candidato sindaco Perri – una buona casa va costruita da fondamenta solide non si può partire dal tetto e così per la città prima di pensare alle grandi opere è necessario renderla vivibile per tutti i cittadini che pagano le tasse attraverso una programmazione mirata al restyling dell’arredo urbano, all’incremento della qualità della pulizia della città e al decoro”.

“ Un esperienza professionale, ormai di oltre 20 anni, nell’ arredo di interni mi ha portato a prestare una particolare attenzione verso i dettagli, quei dettagli che ci aiutano a vivere meglio nelle nostre case e perché no, anche nella Nostra Città – dichiara il candidato della lista Voi con Noi Valerio Colicchio - passeggiando per le vie di Vallecrosia con la mia famiglia e avendo anche un bambino piccolo, ho potuto notare numerose carenze e problematiche dovute soprattutto ad una scarsa manutenzione, alla presenza di barriere architettoniche ed alla poca attenzione per i particolari, particolari che avrebbero dovuto arricchire la città stessa.

E’ sotto gli occhi di tutti la mancanza di decoro generalizzato basti pensare alla segnaletica verticale, ai bidoni dedicati alla raccolta dei rifiuti, all’assenza di posaceneri che ridurrebbero un inquinamento della città , alle panchine poco decorose, ai parchi gioco e alla loro manutenzione e a molti altri aspetti.

Ritengo che Vallecrosia necessiti di immediati interventi e pertanto come candidato assieme a tutti i miei compagni ci impegneremo a ridare dignità alla città partendo da un restyling generale di tutti i componenti di arredo con un riguardo particolare rivolto all’abbattimento delle barriere architettoniche, nel 2018 avere una città che presenti ancora ostali di questo genere significa non avere rispetto delle persone e dei loro bisogni”.

“Fondamentale pertanto – conclude il candidato della lista Voi con Noi Aprosio Stefano – in sinergia con tutta la cittadinanza sarà quello di ridare un abito nuovo alla nostra cittadina rivalutando per ciò che concerne il decoro la pulizia e l’arredo urbano per il centro cittadino, le spiagge e il lungomare, il centro storico, le zone residenziali con particolare attenzione alle priorità e ai luoghi più degradati ed abbandonati della città. Vallecrosia è una località turistica e come tale vogliamo farla risplendere affinchè rimanga nel cuore di cittadini e turisti.”