Vallecrosia. Viene demolita in questi giorni l’ex Fassi. Il progetto di riqualificazione delle aree, firmato dallo studio dell’architetto Marcofilippo Alborno, era stato approvato dall’amministrazione Giordano.

Dopo essere stato utilizzato come colonia, lo stabilimento che a partire dagli anni Sessanta ha ospitato la fabbrica di caramelle “Fassi”, diventerà un complesso residenziale. Il progetto prevede infatti la riqualificazione dell’area “mediante la conservazione dell’impianto della ex caserma, di cui viene mantenuto l’asse planivolumetrico, distante dalle vie Roma e San Rocco, riconvertito a destinazione residenziale”, “la realizzazione di una struttura commerciale al piano terra con pannelli fotovoltaici sul tetto, a parziale copertura dei posti auto” e la “riduzione volumetrica che consente di porre a margine della via Roma un bacino di parcheggi pubblici a raso, utili per la vicinanza al polo scolastico”.

Per le opere di urbanizzazione e per gli standard di qualità, verranno spesi poco meno che un milione e mezzo di euro, di cui tra gli altri 318mila euro per la realizzazione di un parcheggio, di un’area verde e di un’area destinata alle manifestazioni e 71mila euro per palco e camerini.

(Foto del nostro lettore Matteo Castronovo)