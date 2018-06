Seborga. Il V.O.S.S. di Seborga chiede una rettifica:

“Leggiamo su Riviera24 che “Sabato 19 maggio 2018 il Gran Consiglio del V.E.O.S.P.S.S. – Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonis, l’Ordine dei gloriosi Templari, che quest’anno festeggia i 900 anni di fondazione, ha nominato due nuovi membri, portando il numero dei consiglieri da cinque a sette”.

Al fine di dare ai lettori quella chiarezza e quella trasparenza che essi meritano, il V.O.S.S. chiede la rettifica ufficiale dell’affermazione sopra riportata. Il V.E.O.S.P.S.S. del sig. Riccardo Bonsi non è un ordine cavalleresco e tantomeno può vantare 900 anni di storia. Il V.E.O.S.P.S.S., costituito nel 2010 a Bergamo in piazzale della Repubblica n. 2 dinnanzi al notaio, è un’associazione non riconosciuta.

Come crediamo che oramai anche i sassi sappiano, un’associazione non è un ordine. Sono due cose differenti. Inoltre un’associazione non può fare investiture cavalleresche le quali spettano solamente a un ordine legittimo, a pena di sanzioni anche penali. E’ evidente che a Seborga persistano e operino più Associazioni (O.S.S.C.B.S., V.E.O.S.P.S.S.) accomunate da un reiterato tentativo di confondere le acque a danno di sprovveduti e disinformati cittadini e lettori.

Riteniamo che tutto ciò debba finire e che coloro che sono deputati a fare rispettare la legge se ne occupino. Inoltre a Seborga esiste già un ordine cavalleresco legittimo. Esso si chiama “Venerabilis Ordo Sancti Sepulchri”.