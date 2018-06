Imperia. A Rieti nello scorso fine settimana, da venerdì 15 a domenica 17, si sono svolti i Campionati Italiani Allievi di atletica leggera su pista. Tre gli splendidi finalisti dell’US Maurina Olio Carli.

Federico Romei, il capitano, che dopo un anno irto di difficoltà è 6° nel disco con il personale migliorato di metri fino a 49,84. Luca Alin Martini nei 400 ostacoli, anche lui 6° con il personale notevolmente abbassato e record sociale, con 55″89. Erika Paris nel giavellotto che con 40,59 metri, entrata in finale con la settima misura, non ha potuto difendere la posizione per un inconveniente tecnico.

Poi tutti gli altri di una spedizione mai così numerosa: Oscar De Iacovo 100 11″38 26° e 200 22″80 22° personale, Nicolò Scarlino 800 2’00″21 21° personale, Alessandro Basso 2.000 siepi 6’47″51 38°, Matteo Oliveri asta 3,90 16°, Paolo Guglielmi 16° al martello con 52,27 m, Lidia Mastrogiovanni 400 1’00″51 37a, Valeria Brignolo 10 ostacoli 17″25 57a, Myriam Maccario 2.000 siepi 8’18″60 31a, Aurora Burdese alto 1,50 29a, Stefania Peduzzi eptathlon 3.841 punti 22a personale. Peccato per l’assenza per infortunio di Chiara Smeraldo potenzialmente finalista in almeno due gare; l’attendiamo ai prossimi appuntamenti.

“I nostri combattivissimi allievi si confermano, dopo i successi di squadra, ai vertici dell’atletica regionale con Trionfo Ligure Genova e Carispezia. Prossimo appuntamento al Campo Lagorio con il tradizionale meeting “Trofeo Maurina” sabato 30 giugno 2018 dalle ore 15.00 al tardo pomeriggio” – afferma l’US Maurina Olio Carli.