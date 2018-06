Under 19, la Rari Nantes Imperia viene sconfitta: alle semifinali va il Padova

Imperia. La stagione delle Under 19 allenate da Merci Stieber termina a Como dopo lo spareggio contro Padova. Sono le venete a strappare il pass per le semifinali dopo la netta vittoria per 11-5.

La Rari non è riuscita ad arginare un avversario apparso superiore e che da oggi dovrà vedersela contro Como, Firenze PN e Trieste per accedere alle Final Eight. Al Plebiscito Padova ed al suo staff vanno i migliori auspici per un buon proseguimento nella Fase Finale.