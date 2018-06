Sanremo. Questa mattina la Fidas ha organizzato un punto di raccolta sangue in piazzale Vesco davanti alla sede della Capitaneria di Porto.

Molti sono stati i donatori che hanno partecipato all’iniziativa promossa da Fidas in collaborazione con la Guardia Costiera, chiamata “Una goccia di sangue per un mare di speranza”.

“L’iniziativa nasce da un’intesa sviluppata da Fidas – commenta il comandate e tenente di vascello Vincenzo Fronte – è volta a promuovere da parte nostra come Guardia Costiera una raccolta sangue per alimentare le ‘banche sangue’ a scopo puramente umanitario e benefico e per stimolare la volontà collettiva sull’importanza di questo semplice gesto. Non a caso l’iniziativa porta come titolo ‘una goccia di sangue per un mare di speranza’ “.

“La raccolta ha avuto un discreto successo – a dirlo è il dottore Fausto Parigi – grazie all’iniziativa promossa dalla capitaneria di porto che ha coinvolto varie realtà della zona portuale. La raccolta è importante perché la carenza di sangue in provincia, soprattutto nel periodo estivo, è sempre presente. Noi quindi ringraziamo il Tenente e tutti coloro che si sono mobilitati per organizzare questa giornata e speriamo che non sia solo un singolo episodio ma possa sensibilizzare altre persone a venire a donare anche presso il nostro presidio fisso in via Manzoni aperto dal lunedì al sabato”.