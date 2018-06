Un esercito di bocciati e rimandati nelle superiori di Sanremo, al “Cassini” il più secchione: 10 in tutte le materie

Sanremo Giorni di ansia, di sorrisi e lacrime per gli studenti dell’imperiese. Mentre i circa 1400 studenti di quinta sono nel pieno della maturità, aspettando di sostenere la terza prova e l’orale, i loro colleghi più giovani sono alle prese con gli scrutini di fine anno.

Nei giorni scorsi le vetrate delle varie scuole dell’imperiese sono state letteralmente prese d’assalto dai numerosi studenti, ma anche da non pochi genitori accorsi sul posto, ansiosi, di conoscere l’esito dei propri figli.

In alcuni casi abbiamo assistito ad un’esultanza da “stadio” per aver superato l’anno in modo eccellente, in altri la gioia è stata contenuta in quanto una buona parte degli studenti trascorrerà un’estate di studio per recuperare uno o più debiti. Infine, c’è chi, purtroppo, non ha nulla da festeggiare perché bocciato.

Tra le scuole sanremesi “analizzate” troviamo il liceo G.D. Cassini, l’istituto di istruzione superiore “E. Ruffini – D. Aicardi”, l’I.I.S. “Amoretti” (sede di Sanremo), l’I.I.S “Colombo” (sede Sanremo) e l’I.I.S. “G. Marconi” (sede di Sanremo). Anche per quest’anno accademico appare inevitabile notare il divario tra l’esercito dei non ammessi nelle professionali e l’ondata di voti alti nei licei, ma non è tutto oro quel che luccica. Anche in questo caso non mancano coloro che sono stati chiamati a ripresentarsi a settembre o, addirittura, che non hanno superato l’anno.

Ma entriamo nel dettaglio:

Al “Colombo”, l’ex ragioneria, su un totale di 260 studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte dei diversi corsi di studio (tecnico-economico, scientifico e tecnologico) 7 non sono stati ammessi alla classe successiva mentre 37 sono stati rimandati in una o più materie. Non va meglio ai compagni del piano di sopra, i 241 alunni del “Marconi”, l’Ipsia, dove 36 sono stati bocciati e 49 rimandati; e a quelli delle distaccate “Ruffini – Aicardi”: alle ex commerciali di Sanremo su 269, i non ammessi alla classe successiva sono stati 38 e quelli con la sospensione del giudizio 48; all’agraria dei 138 alunni, 50 sospesi e 21 bocciati.

Passando ai liceali notiamo che dei 141 studenti del liceo “Amoretti”, il liceo delle Scienze umane a indirizzo tradizionale ed economico/sociale, i non ammessi sono stati 8 e i sospesi 35. Al “Cassini”, invece, dei 900 delle classi prime, seconde, terze e quarte i risultati sono stati leggermente migliori. Al Classico su 117 alunni 20 sono stati sospesi e 3 non ammessi alla classe successiva. Ed è qui che troviamo De Andreis Giacomo che con la media del 10.00 è lo studente più brillante della città dei fiori. Al Linguistico di 408, 77 rimandati e 18 bocciati; allo Scientifico dei 375 ragazzi 53 sono i sospesi e 16 i non ammessi.

Analizzando le classi quinte emerge che al “Colombo”, dei 106 maturandi sono stati ammessi tutti tranne 2; al “Marconi” su 41, 1 non ammesso all’Esame di Stato; alle commercial del “Ruffini – Aicardi” di 62 maturandi 8 non hanno ottenuto il “nulla osta”, mentre all’agraria tutti e 25 gli iscritti sono stati ammessi; lo stesso vale per i 44 maturandi dell’ ”Amoretti”. Su 134 studenti, 2 invece i bocciati delle quinte del “Cassini”.

Ma ecco istituto per istituto e classe per classe tutte le valutazioni finali dell’anno scolastico 2017/2018.

“C.Colombo”. Amministrazione finanza e marketing – 1AA: 19 studenti; 3 non ammessi alla classe successiva; 2 giudizi sospesi. 2AA: 22 studenti; 8 giudizi in sospeso. 3AA: 8 studenti; 1 giudizio in sospeso. 4AA: 12 studenti; 2 giudizi in sospeso. 5A: 28 studenti; 1 non ammesso all’Esame di Stato. 5AA: 9 studenti, tutti ammessi alla maturità. Sistemi informativi aziendali – 3AS: 11 studenti; 1 giudizio sospeso. 4AS: 8 studenti; 1 giudizio sospeso. 5AS: 9 studenti, tutti ammessi. Liceo delle scienze applicate – 1A: 21 studenti; 4 giudizi in sospeso. 2A: 22 studenti; 6 giudizi in sospeso, 1 non ammesso alla classe successiva. 3A: 30 studenti; 7 giudizi in sospeso. 4A: 12 studenti, tutti ammessi alla classe successiva. 5A: 22 studenti;1 non ammesso all’Esame di Stato. 5B: 18 studenti, tutti ammessi all’Esame di Stato. Costruzione ambiente e territorio - 2AC: 14 studenti; 4 giudizi sospesi. 3AC: 11 studenti; 3 giudizi in sospeso, 1 non ammesso. 5AC: 20 studenti, tutti ammessi all’Esame di Stato.

“G.Marconi”. Manutenzione e assistenza tecnica Bie – 1AEL: 21 studenti; 4 giudizi sospesi e 1 non ammesso. 2AEL: 14 studenti: 1 giudizio in sospeso, 1 non ammesso. 1BEN: 17 studenti; 5 giudizi in sospeso, 3 non ammessi. 2BEN: 22 studenti; 6 giudizi sospesi, 8 non ammessi. Informatica e telecomunicazioni – 1CIT: 25 studenti; 10 giudizi sospesi, 4 non ammessi. 2CIT: 19 studenti; 5 giudizi in sospeso. Apparati Imp.Ti servizi Tec.Ind.Li e C – 3AEL: 16 studenti; 4 giudizi sospesi, 1 non ammesso. 4AEL: 12 studenti; 2 giudizi in sospeso, 1 non ammesso. 5AEL: 15 studenti; 1 non ammesso all’Esame di Stato. 3BEN: 15 studenti; 3 giudizi sospesi, 2 non ammessi. 4BEN: 15 studenti; 1 giudizio sospeso, 2 non ammessi. 5BEN:12 studenti ammessi all’Esame di Stato. Telecomunicazioni – 3CTL: 26 studenti; 6 giudizi sospesi, 11 non ammessi.

4CTL: 16 studenti; 3 giudizi sospesi, 1 non ammesso. 5CTL: 14 studenti ammessi all’Esame di Stato.

“E.Ruffini – D.Aicardi”. Servizi socio-sanitari - 1AS: 20 studenti; 5 giudizi sospesi, 2 non ammessi. 1BS: 18 studenti; 5 giudizi sospesi, 1 non ammesso. 2AS: 24 studenti; 2 giudizi sospesi, 4 non ammessi. 2BS: 26 studenti; 5 giudizi sospesi, 1 non ammesso. 5: 20 studenti; 6 non ammessi all’Esame di Stato. Tecnico turismo – 1A: 27 studenti; 3 giudizi sospesi, 10 non ammessi. 1B: 28 studenti; 8 giudizi sospesi, 6 non ammessi. 2A: 25 studenti; 4 giudizi sospesi, 1 non ammesso. 2B: 25 studenti; 2 sospesi, 1 non ammesso. 3A: 16 studenti; 5 giudizi sospesi, 1 non ammesso. 3B: 19 studenti; 5 giudizi sospesi, 1 non ammesso. 4A: 20 studenti,1 giudizio sospeso. 4B: 17 studenti; 3 giudizi sospesi. 5A: 22 studenti; 1 non ammesso all’Esame di Stato. 5B: 20 studenti; 1 non ammesso all’Esame di Stato. Servizi commerciali – 4C: 17 studenti; 2 giudizi sospesi, 2 non ammessi. Agraria - 1A: 20 studenti; 4 giudizi sospesi, 6 non ammessi. 1B: 20 studenti; 10 giudizi sospesi, 4 non ammessi. 2A: 21 studenti; 8 giudizi sospesi, 6 non ammessi. 2B: 20 student; 6 giudizi sospesi, 4 non ammessi. 3A: 23 studenti; 8 giudizi sospesi. 4A: 17 studenti; 6 giudizi sospesi. 4B: 17 studenti; 1 non ammesso. 5A: 25 studenti, tutti ammessi all’Esame di Stato.

“C.Amoretti”. Liceo Scienze umane – 1A: 30 studenti; 8 giudizi sospesi, 4 non ammessi. 2A: 27 studenti; 6 sospesi, 1 non ammesso. 3A: 19 studenti; 4 giudizi sospesi. 3B: 20 studenti; 9 giudizi sospesi, 1 non ammesso. 4A: 24 studenti; 2 giudizi sospesi, 1 non ammesso. 4B: 21 studenti; 6 sospesi, 1 non ammesso. 5A: 21 studenti, tutti ammessi all’Esame di Stato. 5B: 23 studenti; tutti ammessi all’Esame di Stato.

“G.D. Cassini”. Classico - 1A: 21 studenti; 6 giudizi sospesi, 1 non ammesso. 2A: 22 studenti; 2 giudizi sospesi, 2 non ammessi. 3A: 21 studenti; 7 giudizi sospesi. 3B: 18 studenti; 3 giudizi sospesi. 4A: 18 studenti; 1 giudizio sospeso. 4B: 17 studenti; 1 giudizio sospeso,1 non ammesso. 5A: 16 studenti; 1 non ammesso all’Esame di Stato. 5B: 17 studenti, tutti ammessi all’Esame di Stato. Linguistico – 1R: 25 studenti; 3 giudizi sospesi, 1 non ammesso. 1S: 28 studenti; 10 giudizi sospesi. 1T: 25 studenti; 7 giudizi sospesi, 3 non ammessi. 1V: 28 studenti; 6 giudizi sospesi, 3 non ammessi. 2R: 27 studenti; 6 giudizi sospesi, 2 non ammessi. 2S: 23 studenti; 4 giudizi sospesi, 1 non ammesso. 2T: 26 studenti; 4 giudizi sospesi. 2V: 26 studenti; 4 giudizi sospesi, 3 non ammessi. 2Z: 21 studenti; 3 giudizi sospesi. 3Z: 16 studenti; 2 giudizi sospesi. 3R: 29 studenti; 3 giudizi sospesi. 3S: 20 studenti, tutti ammessi. 3T: 21 studenti; 5 giudizi sospesi. 4V: 15 studenti; 6 giudizi sospesi, 1 non ammesso. 4R: 24 studenti; 1 giudizio sospeso. 4S: 26 studenti; 4 giudizi sospesi, 4 non ammessi. 4T: 28 studenti; 9 giudizi sospesi. 5S: 21studenti,1 non ammesso all’Esame di Stato. 5T: 12 studenti, tutti ammessi all’Esame di Stato. Scientifico – 1D: 28 studenti; 6 giudizi sospesi, 1 non ammesso. 1E: 29 studenti; 3 giudizi sospesi, 1 non ammesso. 1F: 28 studenti; 4 giudizi sospesi, 1 non ammesso. 1G: 30 studenti; 6 giudizi sospesi, 4 non ammessi. 2G: 23 studenti; 5 giudizi sospesi, 1 non ammesso. 2D: 18 studenti; 4 giudizi sospesi. 2E: 30 studenti; 6 giudizi sospesi, 1 non ammesso. 2F: 19 studenti; 4 giudizi sospesi. 3D: 22 studenti; 9 giudizi sospesi, 2 non ammessi. 3E: 28 studenti; 1 non ammesso. 3F: 26 studenti; 3 giudizi sospesi, 2 non ammessi. 4D: 25 studenti; 2 giudizi sospesi, 1 non ammesso. 4E: 18 studenti;1 non ammesso. 4F: 28 studenti; 1 giudizio sospeso. 5D: 21 studenti, tutti ammessi all’Esame di Stato. 5E: 19 studenti, tutti ammessi all’Esame di Stato. 5F: 27 studenti, tutti ammessi all’Esame di Stato.