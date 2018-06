Turismo senza barriere, a Diano Marina la Bandiera Lilla 2018/2019

Diano Marina. E’ ufficiale: la Bandiera Lilla sventola nel Golfo Dianese. Il Comune di Diano Marina ha acquisito il riconoscimento attribuito ai territori che si contraddistinguono nell’abbattimento delle barriere architettoniche al fine di rendere gli spazi fruibili alle persone diversamente abili.

Come si legge in una nota: “Aderendo a specifiche disposizioni del sindaco Giacomo Chiappori, il Comune ha ricevuto il riconoscimento della Bandiera Lilla – edizione 2018/2019, che distingue il territorio per l’accessibilità totale nei confronti di tutte le persone disabili”.

La Bandiera Lilla alla cittadina è stata attribuita dietro diverse motivazioni: “Oltre ad aver superato con successo le valutazioni rientrando negli standard di accessibilità riconosciamo l’attenzione verso diverse disabilità, attenzione dimostrata, ad esempio, nel rendere fruibile il Museo Archeologico a persone con disabilità visiva e nell’abbattimento progressivo delle barriere architettoniche. Tale attenzione è percepibile anche nei progetti in essere che consentiranno di crescere nell’accessibilità e mantenere la Bandiera Lilla anche in future edizioni”.