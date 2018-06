Liguria. Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Puglia. È questo il quartetto di squadre maschili in lizza per la conquista delle Kinderiadi – Trofeo delle Regioni. La seconda giornata della seconda fase del torneo ha delineato le posizioni delle ventuno selezioni in gara. Oggi si terranno le semifinali 1°/4° posto, 5°/8° posto, 9°/12° posto per la Pool A, ed i tre concentramenti per le selezioni che giocano per le posizioni dal 13° al 21° posto.

Gli incontri prenderanno il via alle ore 9 e sempre in mattinata sono previste anche le finali fino

al 3°/4° posto. In serata, dalle ore 21, si svolgeranno le premiazioni per le selezioni che avranno concluso il loro torneo, in attesa della finalissima per il gradino più alto del podio che si terrà sabato mattina alle ore 9 al PalaTricalle di Chieti.

È un percorso netto quello avuto dalla Lombardia nella giornata odierna, che ha battuto 2-0 Marche e

Campania, ossia le due selezioni che sfidandosi tra loro avevano dato vita nella prima gara ad un

entusiasmante confronto conclusosi 2-1 in favore dei campani, vittoriosi al tie-break per 17/15. Nella Pool A girone B2 l’altra rappresentativa in gioco per il titolo, la Puglia, dopo aver sconfitto 2-0 la Sicilia ha ribaltato il risultato nella partita contro l’Umbria che, in vantaggio 1-0, si è arresa alla rimonta pugliese rimediando la seconda sconfitta consecutiva a seguito dello 0-2 con cui era stato battuto anche dalla Sicilia.

Molto equilibrato è stato il girone C2, con partite particolarmente combattute. Nella prima il Trentino si è

imposto 2-1 sul Friuli, che a sua volta ha ceduto 2-0 all’Emilia Romagna. Quest’ultima ha poi strappato il

successo sulla selezione trentina sconfitta al tie-break 22-20. La Toscana nel raggruppamento D2 ha

conquistato due vittorie: dopo quella per 2-0 ai danni della Sardegna, che era stata già sconfitta dal

Piemonte per 2-1, proprio contro il Piemonte le è servito il terzo set per poter avere la meglio.

Nella Pool B il Lazio ha ottenuto in doppio 2-0 su Molise e Abruzzo, con la regione padrona di casa che ha

battuto con identico risultato i molisani. Il girone G2 è stato invece caratterizzato da tre 2-0: sono quelli

dell’Alto Adige sulla Basilicata e della Liguria su Alto Adige e Basilicata. Il Veneto campione in carica ha

infine vinto il girone H2 battendo 2-0 Valle d’Aosta e Calabria, con i valdostani battuti sempre per 2-0 dalla Calabria.

La formula:

Le dodici squadre della Pool A hanno giocato ieri una seconda giornata di gare della seconda fase e sono

state suddivise ulteriormente in quattro gironi da 3 squadre che hanno disputato un girone di sola andata.

Al termine delle due giornate della seconda fase è stata stilata una classifica generale dal primo al

dodicesimo posto.

Le quattro squadre classificatesi dal primo al quarto posto nella classifica conclusiva disputeranno le semifinali e finali per i posti dal primo al quarto. Le quattro squadre classificatesi dal quinto all’ottavo posto nella classifica conclusiva disputeranno le semifinali e finali per i posti dal quinto all’ottavo.

Le quattro squadre classificatesi dal nono al dodicesimo posto nella classifica conclusiva disputeranno le

semifinali e finali per i posti dal 9° al 12°. Le due squadre che disputeranno la finale per l’undicesimo e

dodicesimo posto della classifica conclusiva della Pool A verranno retrocesse nella Pool B nel Trofeo delle

Regioni che si disputerà l’anno prossimo. Le nove squadre della Pool B, invece, hanno giocato una seconda

giornata di gare della seconda fase e sono state suddivise ulteriormente in tre gironi da 3 squadre che

hanno disputato un girone di sola andata. Al termine delle due giornate è stata stilata una classifica

generale dal primo al nono posto della Pool B.

Le tre squadre classificatesi dal primo al terzo posto nella classifica finale disputeranno un ulteriore concentramento per i posti dal 13° al 15°. Le selezioni che si qualificheranno al 13° e 14° posto verranno promosse nella Pool A per il Trofeo delle Regioni che si disputerà il prossimo anno. Le tre squadre classificatesi dal quarto al sesto posto nella classifica finale disputeranno un ulteriore concentramento per i posi dal 16° al 18°. Le tre squadre classificatesi dal settimo al nono posto nella classifica finale disputeranno un ulteriore concentramento per i posti dal 19° al 21°.

Per consultare il programma di gare della giornata di domani cliccare sul seguente link:

http://www.kinderiadivolley.it/TDR/2018/Gare?coId=81&data=29%2F6%2F2018

Dopo l’accesso alla pagina, è possibile cliccare sulla “i” di info che si trova accanto ad ogni singola partita per visualizzare l’impianto di gioco dove si terrà l’incontro.