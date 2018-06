Sanremo. Tre giovani atleti della Nuova Lega Pallavolo Sanremo rappresenteranno la provincia di Imperia e la Liguria alla 35esima edizione delle Kinderiadi – Trofeo delle Regioni di pallavolo, che quest’anno per la prima volta si terranno in Abruzzo.

Si tratta di Massimiliano Matani, classe 2002, Manuel Travella, classe 2002, e Alessio Filippi, classe 2003. “Siamo felici e orgogliosi per questa occasione – dicono i ragazzi - Solitamente ci alleniamo sei ore a settimana circa per tre volte alla settimana ma per prepararci al meglio la settimana scorsa abbiamo fatto tre giorni di ritiro ad Acqui Termi. Poi ci siamo allenati mercoledì al Palazzetto dello Sport Alessia Berruti di Finale Ligure. Ci ha convocato il centro di qualificazione regionale della Liguria per partecipare al quarto allenamento di selezione regionale maschile. In quell’occasione ci hanno anche consegnato le divise e ci hanno presentato lo staff tecnici. Sabato partiremo per La Spezia per l’ultimo allenamento”.

“Gioco a pallavolo fin da piccolo. Mi è sempre piaciuto fare sport, volevo fare calcio, ma non ho potuto farlo e poi quando ho provato pallavolo mi è nata la passione per questo sport. Gioco ormai da sei anni” – racconta Manuel Travella. “Ho cominciato a fare tanti sport pallavolo è l’unico che mi ha appassionato. Lo faccio da cinque anni”- afferma Massimiliano Matani. “Da piccolo facevo nuoto, poi ho cambiato, ho provato questo sport grazie a mio cugino che me lo ha fatto conoscere, visto che già ci giocava, e così ora sono già otto anni che lo pratico” – dice Alessio Filippi

“E’ la più grande manifestazione nazionale di volley giovanile dove si sfideranno i migliori talenti di ogni regione italiana. Si contenderanno infatti il trofeo ventun rappresentative regionali under 16 al maschile e ventun under 15 al femminile. Nel 2017 il Veneto si era aggiudicato il trofeo – spiega Cesare Fagnani, presidente della Nuova Lega Pallavolo Sanremo, ospite ieri pomeriggio a R24 Radio, accompagnato dai tre giovani atleti - I nostri ragazzi faranno parte della rappresentativa ligure insieme a due atleti dell’A.S.D. Nuova Albisola Volley, tre del Volley Team Finale Ligure e cinque dell’A.S.D. Colombo Volley Genova. Al primo girone giocheranno contro la Lombardia e la Sicilia”.

L’evento sportivo prenderà il via lunedì 25 giugno con la cerimonia di apertura dei giochi e si concluderà il 30 giugno con le finalissime che assegneranno il titolo sia nel maschile che nel femminile. “Scenderanno in campo 523 atleti seguiti da 210 componenti degli staff delle varie delegazioni e da 16 tecnici dello staff squadre nazionali della Fipav, oltre a 71 componenti del settore arbitrale e circa 150 tra dirigenti federali e accompagnatori delle delegazioni. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti dai nostri ragazzi. Il merito va al nostro staff tecnico formato da Massimiliano Ciogli, Michele Minaglia e Andrea Lanteri” – conclude Fagnani.