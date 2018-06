Trasportato all’ospedale Santa Corona l’uomo colto da un malore nei boschi di Perinaldo

Perinaldo. E’ stato trasportato in codice rosso di massima gravità all’ospedale Santa Corona a Pietra Ligure, l’uomo che questa mattina, intorno alle 9.30, si è sentito male mentre passeggiava lungo un sentiero in un bosco nei pressi di Perinaldo.

Sono stati così subito chiamati i soccorsi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche il personale sanitario del 118, il Socalp e un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia. Dopo le prime immediate cure, a causa del malore dell’infortunato e vista la zona impervia in cui si trovava, è stato allertato anche l’elisoccorso dei vigili del fuoco in stanza a Genova. I soccorritori l’hanno verricellato e trasportato all’ospedale dell’Asl 2 Savonese per sottoporlo a più approfonditi controlli.