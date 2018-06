Trasferito al Santa Corona il 55enne rimasto ferito a Ospedaletti

Ospedaletti. E’ stato trasferito in elisoccorso, decollato da Capo Verde, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, il 55enne di Latte, frazione di Ventimiglia, rimasto ferito intorno alle 7,30 cadendo dal proprio scooter sull’Aurelia, pochi metri prima del bivio per Strada Valdirodi.

Sul posto sono accorsi agenti della polizia locale, carabinieri, soccorritori del 118 e un equipaggio di Volontari Sanremo Soccorso che ha trasportato il ferito in codice rosso di massima gravità al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo. L’uomo era cosciente e respirava in modo autonomo, ma lamentava di non riuscire più a sentire le gambe.

Lo scooterista avrebbe fatto tutto da solo.

Per consentire i soccorsi, la strada è rimasta chiusa al traffico: si sono creati diversi chilometri di coda.