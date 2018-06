Tra una settimana c’è “Le Castellet”, la Formula Uno a portata di gita

Molti appassionati del Ponente ligure non si sono fatti sfuggire l’occasione di poter ammirare la tappa catalana della Moto GP. Tra i 95mila spettatori presenti ieri a Montmelò ce n’erano un centinaio che sono partiti, chi al venerdì chi al sabato, per raggiungere la zona intono a Barcellona per fare il tifo per Valentino Rossi o per le Ducati. Dovizioso a parte, le cose non sono andate poi così male con la vittoria di Lorenzo su Ducati e il terzo posto di Valentino.

Dalle nostre parti ci sono anche moltissimi appassionati di Formula Uno che hanno il circuito cittadino del Principato di Monaco come evento del Mondiale certamente più vicino ma per vedere correre questi bolidi in un circuito vero adesso torna l’opportunità nel sud della Francia. Il prossimo week-end il duello Ferrari- Mercedes scriverà un altro capitolo nel circuito de Le Castellet, un piccolo centro nell’immediato entroterra del Var, alle spalle di Tolone.

Il circuito, partendo da Ventimiglia, dista 215km circa per un costo medio calcolato in 90 euro tra andata e ritorno con un’auto di tipo utilitaria. Biglietti ce ne sono ancora e sono di vari tipi per i tre giorni di prove e gare, c’è anche la possibilità di acquistare pass per i tre giorni ma i posti disponibili sono limitati. Ci sono anche biglietti per la domenica della gara, il 24 giugno ma i prezzi sono poco abbordabili, e vanno da 150 a 530 euro.