Sanremo. Tra poco più di 3 mesi, andrà in scena la diciassettesima edizione del Sanremo Olympic Triathlon che, quest’anno e per le prossime due edizioni, sarà il contenitore del Campionato Italiano di Triathlon a Squadre e della Coppa delle Regioni.

L’evento inizierà già venerdì 21 settembre con l’inaugurazione del Villaggio dello Sport all’interno di Portosole che sarà l’epicentro delle successive due giornate di gara. Le gare di sabato 22 settembre assegneranno il titolo italiano a squadre per le categorie Youth, Junior e Under 23.

I ragazzi tra i 14 e i 23 anni si sfideranno con la formula Squadre Crono, molto avvincente sia per chi gareggia che per chi guarda: le squadre, composte da un minimo di 3 a un massimo di 5 atleti, partiranno a distanza di 1′ l’una dall’altra, non potranno fare scia tra di loro e chi vorrà vincere, dovrà far registrare il miglior tempo dopo 300 mt di nuoto, 4 km di bici e 1 km di corsa.

Sempre il sabato si svolgeranno le gare individuali della categoria Ragazzi (12-13 anni) che si sfideranno sulla distanza di 200 mt di nuoto, 3 km di bici e 1 km di corsa. Domenica 23 settembre, invece, le categorie Ragazzi, Youth e Junior daranno vita alla Coppa delle Regioni. I comitati regionali convocheranno i migliori atleti della propria regione nelle varie categorie. Atleti che dovranno affrontare le stesse distanze del sabato ma nella formula 2+2. Ogni squadra sarà così composta da due femmine e due maschi che dovranno passarsi il testimone al termine di ogni mini triathlon.

Sempre domenica 23 settembre ci sarà lo start del Sanremo Olympic Triathlon, gara Silver Rank, rinnovata in tutte e tre le frazioni:

– il nuoto si svolgerà nello specchio acqueo antistante i Bagni Morgana, a fare da sfondo la bellissima e suggestiva vista di Sanremo;

– il percorso ciclistico si snoderà per i primi 16 km sulla Pista Ciclo Pedonale del Parco Costiero Riviera dei Fiori sino a San Lorenzo al Mare. Ci si immetterà, poi, sull’Aurelia per ripercorrere gli ultimi 24 km della Milano Sanremo, affrontando il Cipressa, prima, e il Poggio, poi. Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Cipressa, Costarainera e San Lorenzo al Mare, i comuni attraversati da questa spettacolare frazione;

– il percorso podistico si svilupperà all’interno di Portosole, al fianco di yacht spettacolari.

Da oggi è possibile iscriversi tramite il sito www.triathlonsanremo.com per la gara Silver Rank. Fino a sabato 7 luglio, quota agevolata singola di € 50,00. Le iscrizioni alle gare di Campionato Italiano e Coppa delle Regioni saranno possibili tramite il portale www.nextrace.net.

“Il Sanremo Olympic Triathlon torna a essere sede di un Campionato Italiano dopo 6 anni e lo sarà anche nel 2019 e nel 2020 grazie a un accordo stipulato con la Federazione Italiana Triathlon” – commenta il presidente del sodalizio matuziano, Daniele Moraglia. “Sono attesi, nella due giorni di gare, oltre 1200 atleti che sommati agli accompagnatori, porteranno un indotto in Provincia di Imperia, di notevole importanza. La manifestazione è resa possibile grazie alla grande disponibilità e collaborazione del Gruppo Cozzi Parodi che ha concesso l’utilizzo di ampi spazi all’interno di Portosole, oltre che al Comune di Sanremo. Nei prossimi giorni comunicheremo nuove importanti novità e i partner dell’evento”.