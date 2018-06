Torna la “Via del sale”, la storica gara di mtb delle Alpi Marittime

Limone Piemonte. Anche quest’anno ad inaugurare il calendario manifestazioni di Limone Piemonte sarà la “Via del sale”, tradizionale appuntamento ciclistico di inizio estate che richiama ogni anno centinaia di amanti delle pedalate in montagna.

La manifestazione, giunta alla 19esima edizione, si terrà domenica 24 giugno lungo panoramici percorsi immersi nelle Alpi Marittime. La gara rappresenta il terzo atto del Marathon Bike Cup-Specialized, circuito piemontese in quattro tappe dedicato ai bikers appassionati di sfide off-road.

La competizione prevede due percorsi: la Granfondo di 48 km (altitudine massima 2.246 metri, quota di partenza 1.031 metri, ascesa accumulata 2.145 metri), aperta anche alle e-bike, e la Mediofondo di 33 km (quota di partenza 1.393 metri, ascesa accumulata 1.100 metri) sia agonistica che cicloturistica/e-bike randonée.

Ls partenza per le e-bike della Granfondo è prevista per le 8.30 in piazza del Municipio, a cui seguirà alle 9 l’avvio per l’agonistica sullo stesso circuito. Gli atleti della Mediofondo agonistica, invece, partiranno alle 11 da Quota 1400-zona Tre Amis, seguiti alle 11.15 dai partecipanti alla Mediofondo cicloturistica/e-bike randonée. La premiazione per tutte le categorie si terrà alle 15 in piazza del Municipio.

Come di consueto, il giorno antecedente la gara ufficiale sarà dato spazio ai giovani bikers dai 5 ai 12 anni, che potranno sfidarsi sabato 23 giugno nella Baby Cup, un circuito in erba con chilometraggi differenziati in base all’età. La gara avrà inizio alle 15 presso il piazzale Nord-area verde; è obbligatorio l’uso del casco. Al termine, premi e merenda per tutti i partecipanti.

Ad animare la serata, invece, sarà la band Joe’s Gang, che si esibirà alle 21.15 in piazza del Municipio con un repertorio di musica soul/funk, smooth/jazz e latin/swing.