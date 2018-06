Torna a Bordighera “Sulle tracce del reale”: mostra d’arte contemporanea a cura dell’Accademia Balbo

Bordighera. Sabato 23 giugno alle 18 si inaugura la Terza Edizione della mostra di arte contemporanea “Sulle tracce del reale” a cura dell’Accademia Balbo e col patrocinio del Comune di Bordighera. Questa edizione presenta due allestimenti differenziati e complementari: ai Giardini Monet, assunti ormai a sede storica saranno visibili, secondo l’orario dei giardini, le sculture e le installazioni mentre la novità consiste nella pittura che avrà la sua giusta collocazione nella Galleria dell’Accademia, con orario adeguato.

Saranno i pittori Enzo Consiglio, Sergio Gagliolo e Pina Morlino a presentare alcune delle loro ultime opere negli spazi dell’Accademia; in contemporanea nei giardini esporranno: Claudia Borgna, Kim Boulukos, Tegi Canfari,Caterina Chiapello, Carla Cremers, Alda Fagnano, Piero Farina, Marco Farotto, Kevin Flynn, Sergio Frattarola, Nadia Gianelli, Daniela Gioda, Peter Hrubesch, Andrea Iorio, Gianni Magnolia, Christine Matteucci, Eva Raabe-Lindenblatt, Renza Sciutto, Paolo Tartarini, Gian Piero Viglino, Leo Wesel. La mostra resterà aperta dal 24 giugno all’8 luglio : i Giardini Monet dalle 8 alle 22 tutti i giorni, Via Romana angolo Via Lamboglia; la Galleria dell’Accademia dalle 18 alle 22 , Via Lamboglia 3.