Bordighera. Per una domenica i colori sociali di Genoa e Sanremese si sono uniti. E’ accaduto ieri, presso la Chiesa Anglicana, dove una delegazione degli Irriducibili Sanremo ha fatto vista al Museo allestito dal Genoa Club Bordighera in occasione dei festeggiamenti per i loro 50 anni della fondazione avvenuta nel lontano 1968. Una visita piacevolissima attraverso la visione di maglie storiche, fotografie, sciarpe, libri, documenti che negli anni sono stati collezionati dagli appassionati rosso-blu locali.

E’ stata un occasione per noi Irriducibili di conoscere meglio il lavoro e la passione di uno storico club che, nelle mille difficoltà, tiene vivo l’amore per i colori di questa grande squadra. E abbiamo scoperto l’affinità del nostro gruppo a questo club, con tante storie che si assomigliano, a partire dalla voglia di trasmettere alle nuove generazioni, sempre più abuliche e distratte, l’amore per una maglia, fino ai problemi legati al reperire materiale storico per ampliare il museo. Una giornata di sport ed amicizia terminata con l’auspicio reciproco di poter collaborare in futuro a iniziative che aiutino entrambi i club a crescere e migliorare.