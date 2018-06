Terrorismo islamista, espulso tunisino detenuto nel carcere di Sanremo

Era detenuto per reati comuni nel carcere di Valle Armea uno dei due tunisini espulsi perche considerati: “pericolosi e contigui ad ambienti dell’estremismo islamico”, come si legge in una nota del Viminale.

Ha 42 anni e, dopo un periodo di intenso monitoraggio da parte degli inquirenti, gli è stato trovato materiale dove la religione musulmana è ritenuta superiore alle altre: una sorta di suprematista islamico.

L’altro, è un 36enne irregolare in Italia, si pensa abbia avuto contatti con due terroristi islamisti: Anis Amri, autore dell’attacco compiuto a dicembre 2016 al mercatino natalizio di Berlino e ad Ahmed Hanachi, tunisino già residente ad Aprilia che nell’ottobre del 2017 assassinò due giovani donne alla stazione di Marsiglia. Entrambi gli espulsi sono stati accompagnati al confine.