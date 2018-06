Sanremo. Tentata rapina in centro ai danni di una quarantenne sanremese. Secondo quanto ricostruito, la donna verso le 20.30 di oggi stava andando a prendere il suo motorino in via Nino Bixio vicino all’incrocio con via Gioberti.

Ad un tratto la malcapitata si è vista arrivare incontro due persone a bordo di uno scooter in contromano, sembra siano due uomini di razza caucasica. Uno è sceso dal motorino e si è subito avventato al polso della donna che indossava un orologio di marca dal notevole valore, lei ha resistito ed ha urlato tanto che il malvivente ha desistito senza però prima rubarle le chiavi dello scooter per poi scappare a bordo del mezzo del complice.

Sul posto è intervenuta una volante del locale commissariato. Gli agenti hanno raccolta la testimonianza della vittima della tentata rapina.