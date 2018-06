Taggia, un nuovo plesso scolastico al vaglio del Consiglio comunale

Taggia. Bilancio, nuove scuole e parcheggi per neomamme e donne incinte al vaglio del Consiglio comunale. L’assise è convocata per giovedì prossimo, 7 giugno, alle 18 nella sala consiliare del municipio.

L’ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d’atto verbali seduta precedente

2. Interrogazione presentata dal consigliere Luca Napoli “Il passo giusto” in merito alla destinazione della sede Com per il servizio di Protezione Civile collocata nei locali della nuova stazione ferroviaria di Taggia-Arma

3. Esercizio finanziario 2017 – rendiconto di gestione – approvazione

4. Bilancio di previsione 2018-2020: ratifica deliberazione di g.c. n. 139 del 10.05.2018 avente ad oggetto “interventi di manutenzione straordinaria e fornitura gasolio da riscaldamento – prelievo dal fondo di riserva e dall’ avanzo vincolato – 5° variazione di bilancio”

5. art.59 lr 36/1997 – preventivo assenso alla variante urbanistica inerente la localizzazione del nuovo plesso scolastico comunale in prossimità del Viale delle Palme.

6. Regolamento per l’assegnazione e l’utilizzo del parcheggio rosa – “Futura mamma a bordo” e parcheggio bimbo – “Bimbo a bordo” – 7. g.c. n. 144 del 10.05.2018 avente ad oggetto “Integrazione fornitura tagliandi per sosta a pagamento” – comunicazione prelevamento dal fondo di riserva