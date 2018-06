Taggia, tutto è pronto per la quarta edizione di “Books on the Road”

Arma di Taggia. Il 3 luglio inizia la quarta edizione di “Books on the Road”, manifestazione letteraria dedicata agli autori dell’Atene Edizioni.

La rassegna, patrocinata dal comune di Taggia, si svolgerà tutti i martedì di luglio, in via Queirolo ad Arma di Taggia, davanti alla Libreria Atene, dalle 21 in poi.

Cinque Autori dell’Atene Edizioni presenteranno i loro libri, ambientati prevalentemente nel nostro territorio ligure. Il primo appuntamento sarà con Danilo Balestra ed il suo nuovo romanzo “In fondo alla strada”, presentato da Natale Giovanni Trincheri (Natalino), personaggio di riferimento della cultura e delle tradizioni della Val Prino.

Danilo Balestra, che ambienta i suoi romanzi nel Ponente Ligure, è al suo settimo romanzo. Autore poliedrico, passa dal romanzo storico sentimentale, dove i fatti storici sono ben documentati, al giallo classico dove gli investigatori sono sempre persone improbabili e mai detective.

La rassegna si svolgerà all’aperto e l’ingresso è gratuito.