Taggia, turisti russi visitano i borghi della valle Argentina

Taggia. Scrive Massimiliano Traettino.

“Domenica 1 luglio organizzata dalle due associazioni Liguria Russia Sanremo Nice Cote d’Azur e Anima Russa di Genova rappresentata dal presidente Julia Aprelova , arriverà’ nel Comune di Taggia un gruppo di turisti russi per visitare il magnifico comprensorio imperiese, che e’ stato apprezzato grazie alla manifestazione pleinair dei 27 pittori russi che hanno soggiornato al Convento di Taggia dei Domenicani nel mese di marzo, che aveva avuto un grande successo anche grazie all’azione del Comune di Taggia, Assessore Laura Cane e il sindaco Conio.

I nostri meravigliosi luoghi, ricchi di storia, dimostrano di essere apprezzati da un tipo di turismo culturale proveniente dalla Russia , gli stessi borghi medioevali immortalati dai pittori potranno essere apprezzati da questa allegra comitiva che visiterà’ Taggia accompagnati dalla famosa guida, la signora Asdente che permettera’ di scoprire le recondite bellezze di Taggia, del suo Castello , della sua storia millenaria. A mezzogiorno i turisti hanno già’ prenotato per una degustazione di tipiche specialità’ liguri, dove le trofie al pesto saranno il piatto più’ importante, il tutto accompagnato da fiori ripieni , torte verdi , farinata , sardenaira , frisciou , focaccia , la possibilità’ di ospitarli ci rende orgogliosi della nostra storia ligure, fiduciosi che sempre di più’ il nostro turismo debba, in qualche maniera, puntare sull’entroterra e sul nostro patrimonio eno-gastronomico.

Dopo il pranzo partiranno alla volta di Badalucco , per visitare la mostra dei quadri organizzata dalla Buzhurina Galleries , dove saranno esposti i quadri dipinti dai pittori russi che hanno soggiornato in Taggia per la pleinair, per, poi, proseguire per Triora , incantati dalla storia del paesino e dalla bellissima posizione montana del borgo , alla scoperta del paese delle streghe e di tutti i suoi misteri e magie.

Il turismo crea, oltreché,’ una importante fonte economica aiuta il dialogo tra i popoli e ne facilita la convivenza.

L’associazione Anima Russa promuove l’attività’ turistica tra Italia e Russia, propaganda la bellezza della nostra regione nella Federazione Russa, promuove la cultura italiana e la lingua italiana , sviluppa attività’ culturali ed economiche.

Felici di poter ospitare questa nuova possibilità’ di interazione, si auspica una implementazione di queste attività’ sperando in ulteriori sviluppi per il nostro turismo”.