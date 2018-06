Taggia. E’ stata presentata oggi la prima edizione estiva dei festeggiamenti in onore di San Benedetto Revelli in calendario sabato 7 luglio. Si tratta in sostanza di una replica del grande evento di febbraio giunto alla 38esima edizione.

Quella di quattro mesi fa, è stata un’edizione condizionata dal maltempo e che ha di fatto impedito la spettacolare conclusione con il grandioso Corteo Storico, mentre la pioggia aveva concesso una tregua permettendo la messa in scena delle tanto apprezzate ambientazioni a cura dei rioni ‘tabiesi’ partecipanti.

L’incontro odierno si è svolto nella sede del Comitato di San Benedetto e a rappresentare il comune di Taggia era presente il vice-sindaco Chiara Cerri, il presidente del Consiglio Comunale con delega alla cultura Laura Cane, l’assessore Lucio Cava, il presidente del comitato di San Benedetto Uberto Aschero e il suo braccio destro Walter Martini.

Il programma di quella giornata inizierà alle 18,30 con le Ambientazioni, e terminerà con il grande Corteo Storico a partire dalle 22,30 con il centro storico di Taggia illuminato solo da torce proprio come accadeva nel Medio Evo.

I rioni coinvolti a luglio saranno: Trinità (Il prezzo dei buoni propositi), Santa Lucia (Una bella notizia), San Sebastiano (Guarigione miracolosa), San daslmazzo (Una giornata movimentata), Pozzo (Sia fatta giustizia), Piazza Nuova (La profezia in osteria), Paraxio (La contagiosa), Pantano (Portento e medicamento), Orso (Sul matrimonio).