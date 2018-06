Taggia, scooter in fiamme in via Castelletti: non si esclude il dolo

Taggia. I vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo sono intervenuti verso le verso le 5.40 al civico 54 di via Castelletti per spegnere un’incendio, di probabile origine dolosa, che ha distrutto uno scooter. I pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme in tempo prima che il fuoco si propagasse a una moto parcheggiata vicina allo scooter.

Sul posto sono accorsi anche tecnici dell’Italgas per mettere in sicurezza una serie di contatori presenti vicino al rogo.

Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l’accaduto.