Taggia, il 23 giugno si concludono i festeggiamenti per il 150esimo compleanno dell’Azione Cattolica

Taggia. Il 23 giugno si svolgerà la conclusione dei festeggiamenti per il 150esimo compleanno dell’Azione Cattolica. Tutto ebbe inizio quando due giovani, Mario Fani e Giovanni Acquaderni, decisero di promuovere una serie di incontri per creare un soggetto a carattere nazionale nel quale i giovani cattolici potessero identificarsi. Era il 29 giugno 1867, ed essi lanciarono il loro ambizioso progetto basato su «preghiera, azione, sacrifizio»

L’Ac diocesana che sta organizzando l’evento si augura una folta partecipazione da parte degli aderenti, vecchi e nuovi, grandi e piccoli perchè l’Ac racchiude al suo interno persone di tutte le età, dai piccolissimi agli adultissimi, impegnati in un cammino costante di formazione cristiana, collaborazione ecclesiale e testimonianza.

Papa Francesco nella recente esortazione apostolica “Gaudete et exsultate” ha ribadito che “I santi non sono solo quelli già beatificati e canonizzati, ma il “popolo” di Dio, cioè ognuno di noi, chiamato a vivere la santità come un itinerario fatto di “piccoli gesti” quotidiani.” e con questo spirito gli organizzatori sperano che questa splendida avventura non finisca mai, ma si rafforzi e viva la quotidianità continuando a regalare al Paese figure di spicco e “di fede esemplare”.

A Taggia dopo la celebrazione eucaristica nella parrocchia della Madonna miracolosa così come avviene in tutti i compleanni la grande festa si concluderà presso il Campo sportivo.