Taggia, dal 1°luglio al 2 settembre attivo l’ambulatorio medico turistico presso la sede della Croce Verde

Taggia. Il Comune di Taggia in collaborazione con l’Asl 1 Imperiese e la Croce Verde Arma Taggia, è lieto di comunicare che a partire dal 1 luglio e sino al 2 settembre, sarà aperto presso la sede della Pubblica Assistenza Croce Verde di Arma di Taggia, in via Aurelia Ponente 48, un ambulatorio medico turistico dedicato ai turisti in vacanza nella nostra Città.

Si tratterà di un servizio assimilabile a quello del Medico di Medicina Generale e l’attività sarà svolta da Medici di Continuità Assistenziale che effettueranno: Visite e prestazioni ambulatoriali che non richiedono l’accesso al domicilio o al pronto soccorso:

Prescrizioni farmaceutiche;

Ripetizione di ricetta urgente;

Redazione di certificati medici (astensione dal lavoro etc.);

Trasferimento di pazienti all’area di emergenza-urgenza, nei casi di necessità.

L’ambulatorio Turistico sarà attivo dal 1 luglio al 2 settembre presso la sede della Croce Verde di Arma di Taggia – via Aurelia Ponente 48 – nei seguenti orari: nei giorni prefestivi e festivi dalle 17.00 alle 20.00 nei giorni feriali dalle 18.00 alle 20.00

L’accesso alle prestazioni è diretto e soggetto al pagamento da parte del cittadino non residente di una tariffa di € 15,00 eventualmente rimborsabile dalla ASL di appartenenza del cittadino, presentando la domanda e la ricevuta di pagamento. Anche le persone con esenzione ticket dovranno corrispondere tale quota.

“Questo nuovo servizio attivo per il primo anno nel Comune di Taggia – spiega Giancarlo Ceresola, Consigliere Comunale con delega alla Sanità – è stato portato avanti per cercare di andare incontro alle esigenze dei turisti che nel periodo estivo, trascorrono le loro vacanze nel nostro territorio e che molto spesso, in caso di necessità, hanno difficoltà ad ottenere semplici prescrizioni di ricette o redazioni di certificati medici. Desidero ringraziare il Distretto Asl di Sanremo, la Croce Verde Arma Taggia e l’Assessore ai servizi alla persona Maurizio Negroni, per la collaborazione e l’impegno profuso per la realizzazione di questo importante servi