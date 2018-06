Taggia, alle porte il saggio dell’associazione culturale DoReMusica

Arma di Taggia. A tutta musica, alle porte il saggio dell’associazione culturale DoReMusica. Si terrà domenica 24 giugno alle 20.30, presso il teatro della parrocchia di Arma di Taggia, l’esibizione finale dei giovani soci dell’associazione culturale DoReMusica, che avranno modo di finalizzare quanto appreso durante i corsi di musica frequentati nell’annata 2017/2018.

“Per noi sarà il secondo saggio finale con oltre 30 esibizioni singole e in gruppo” - ci spiega il giovane presidente Mirko Schiappapietre, insegnante della classe di pianoforte, musica d’insieme e teoria musicale – “Si alterneranno sul palco allievi di tutte le età, dai 5 ai 60 anni, che hanno frequentato durante l’anno i corsi di canto, chitarra, batteria e pianoforte. Un momento che segna il traguardo di questo secondo anno passato insieme, un piccolo premio che vogliamo regalare ai nostri allievi, a sostegno e ringraziamento del loro impegno, ed alle loro famiglie”.

L’associazione culturale DoReMusica ha come obbiettivo la diffusione della conoscenza musicale in un’ottica giovane e dinamica, che possa avvicinare sempre più i giovani alla musica in tutte le sue forme, assecondando i loro talenti e stimolando l’indubbio valore dello stare insieme, dell’ascolto e dello studio individuale e di gruppo.

“Per i ragazzi, e non solo, esibirsi in pubblico è una grande responsabilità” – aggiunge Claudia Murachelli, vicepresidente ed insegnante di canto ed arpa celtica – “responsabilità che li aiuta a crescere ed a relazionarsi con gli altri, ad instaurare un dialogo sonoro che possa permettere di esprimere anche quelle emozioni e talenti che difficilmente si manifestano in altre forme. Per i meno giovani è un modo per assecondare una passione e mantenersi attivi e dinamici. Un grande ringraziamento va a Don Alessio ed alla parrocchia di Arma di Taggia che, quest’anno, ha voluto ospitare le nostre esibizioni, nonchè alle famiglie dei nostri allievi, che sempre ci sostengono nelle nostre attività”.

Appuntamento dunque a domenica 24 giugno alle 20.30 per le esibizioni degli allievi dei corsi di canto, pianoforte, batteria, chitarra e musica d’insieme dell’Associazione Culturale DoReMusica.