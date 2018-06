Arma di Taggia. Un, due, tre… è partita questo pomeriggio la quarta edizione del Torneo Sole Mare Volley che come gli anni precedenti chiama nella nostra provincia atleti provenienti dal nord Italia.

Nonostante le difficoltà incontrate, sono ben 8 le squadre femminili di under 18, 4 quelle di under 14 e 3 di under 13 misto che si sono scontrate sui campi della scuola Pastonchi di Arma, la palestra delle scuole elementari di Levà e il palazzetto di Taggia.

Questa mattina si partirà presto, alle 9 già tutte le atlete e i loro allenatori scenderanno in campo per un’altra avvincente giornata di sport e divertimento.