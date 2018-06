Taggia, al via gli eventi di luglio: carnevale estivo, festa della musica e trenino turistico

Taggia. Questa mattina, in comune l’assessore al turismo Barbare Dumarte ha presentato il calendario estivo degli eventi di luglio che si terranno in città. Tra le iniziative il treno turistico, già presente in altre città della riviera, che sarà attivo dal 1° luglio per tutte le sere, tranne il giovedì con partenza da piazzale Chierotti e arrivo a Taggia.

Di seguito la programmazione:

- domenica 1, dalle 9 alle 21 in piazza Chierotti e spiaggia: 4° Trofeo Croce Verde – Due Torri.

- domenica 1 alle 21.15, ai giardini di Villa Curlo: “Odi et Amo” le donne di Puccini, amore, passione, gelosia tradotte in musica.

- lunedì 2 alle 19.30 presso i Bagni Piccolo Jolly, musica dal vivo con il Progetto “Vivi la spiaggia”.

- martedì 3 alle 21 in via Queirolo “Books on the road”.

- mercoledì 4 in piazza Chierotti: concerto dei “Flashback”.

- giovedì 5 in piazza Chierotti: discoteca sotto le stelle.

- giovedì 5 : fiera promozionale “Artigianato sotto le stelle”.

- venerdì 6 in piazza Chierotti: Berben band.

- venerdì 6 in piazza S.S. Trinità: cinema all’aperto.

- venerdì 6, area darsena: esibizione di karate.

- 6, 7, 8 luglio in piazza Chierotti e spiaggia: Autopista elettrica – slot cars

- domenica 8 via Queiorlo: fiera promozionale.

- lunedì 9 presso i bagni il Gabbiano: progetto “Vivi la spiaggia”.

- martedì 10 in piazza Chierotti: rassegna “Circus Time”.

- martedì 10 in via queirolo: “Books on the road”.

- martedì 10 allo stabilimento Idelmary: centro culturale Tabiese “Appunti sonori”.

- mercoledì 11 in piazza Chierotti: “West ligurian Music Festival”.

- giovedì 12 sul lungomare Levante: fiera promozionale “Artigianato sotto le stelle”.

- giovedì 12 in piazza Chierotti: Disco giovani: overload.

- venerdì 13 in piazza Chierotti: gruppo musicale “Cerchi di gesso”.

- venerdì 13 piazza Cavour: cinema all’aperto.

- dal 14 al 29 a villa Boselli: Mostra di pittura.

- sabato 14 piazze e vie del centro storico: Festa della musica.

- sabato 14 giardini villa Boselli: art salon.

- sabato 14 in piazza Chierotti: saggio di pattinaggio.

- domenica 15 in via San Francesco: “Levà canta”.

- domenica 15 in via lungo Argentina: piccolo antiquariato.

- domenica 15 in piazza Chierotti: “Giocando con Ubac”.

- lunedì 16 ai bagni Idelmary: progetto “Vivi la spiaggia”.

- lunedì 16 ai giardini di villa Boselli: appunti sonori.

- martedì 17 in piazza Chierotti: rassegna “Circus Time”.

- martedì 17 via Queirolo: books on the road.

- mercoledì 18 in piazza Chierotti: “West Ligurian Music Festival”.

- mercoledì 18 all’anfiteatro del Castello: appunti sonori.

- giovedì 19 sul lungomare di Levante: “Artigianato sotto le stelle” (fiera promozionale).

- giovedì 19 in piazza Chierotti: discoteca sotto le stelle.

- giovedì 19 in piazza Gastaldi: banda musicale “Pasquale Anfossi”.

- venerdì 20 all’anfiteatro del castello: Teatro del Banchero “Bugiardi si nasce”.

- venerdì 20 in piazza Farini: cinema all’aperto.

- venerdì 20 in piazza Chierotti: gruppo musicale “Clan Batexe”.

- sabato 21: Carnevale estivo.

- domenica 22 in via Colombo: fiera promozionale “Arte e sapore”.

- domenica 22 in piazza Cavour: festa della Maddalena.

- lunedì 23 presso lo stabilimento balneare Tre Alberi: progetto “Vivi la spiaggia”.

- lunedì 23 all’anfiteatro del Castello: teatro del Banchero.

- martedì 24 all’anfiteatro del Castello: teatro del Banchero.

- martedì 24 via Queirolo: Books on the road.

- martedì 24 in piazza Chierotti: rassegna “Circus Time”.

- mercoledì 25 all’ex oratorio si Santa Teresa: appunti sonori.

- mercoledì 25 in piazza Chierotti: “West Ligurian Music Festival”.

- giovedì 26 ex convegno dei Domenicani: progetto “Liguria delle arti”.

- giovedì 26 lungomare di Levante: artigianato sotto le stelle.

- venerdì 27 in piazza Chierotti: serata con la band “Ambaradan”.

- da venerdì 27 a domenica 29: European championship Aigw Performance 2018.

- sabato 28 in piazza Chierotti: festaggiamenti in onore di Sant’Erasmo.

– sabato 28 sagrato della Chiesa di San Giuseppe e Sant’Antonio: festaggiamenti in onore di Sant’Erasmo.

- domenica 29 in zona darsena: festaggiamenti in onore di Sant’Erasmo.

- domenica 29 in piazza Chierotti: serata discoteca.

- lunedì 30 lungomare di Ponente: XVIII edizione “La Luna e i suoi raggi”.

- martedì 31 in piazza Chierotti: rassegna “Circus Time”.

- martedì 31 in via Queirolo: books on the road.