Straniero aggredito a Ventimiglia, soccorso dai volontari della Croce Verde

Ventimiglia. Intorno alle 23,30 i volontari della Croce Verde Intemelia hanno soccorso un extracomunitario aggredito nel pomeriggio in via Roma all’angolo con via Dante un extracomunitario. L’uomo, che si è rivolto anche ai carabinieri, aveva una ferita di striscio da arma da taglio e lamentava dolore al costato.

L’equipaggio intervenuto ha trattato e immobilizzato il ferito per poi accompagnarlo in codice giallo di media gravità al pronto soccorso del Borea di Sanremo.