Sport outdoor per il primo appuntamento estivo di Ventimiglia

Ventimiglia. Domenica 17 giugno primo appuntamento estivo a Ventimiglia. Sul Belvedere Resentello, magnifica terrazza sul mare in centro città, apre il “ imuve Village”, una giornata dedicata allo sport outdoor e al benessere.

Si parte alle 7,40 con un evento dedicato al mare, “Tuffo Pelagos”: nuotata collettiva nel Mar Mediterraneo.

Dalle 8.30 sino a sera istruttori professionisti di due palestre cittadine, guide turistiche specializzate in Bike, musica e animatori vi aspettano con corsi collettivi di Pilates, Yogaflex, Pilates Barre, Crossfit, Tempo Energy, Macumb ,

Kangoo Power Spinning, Animal Flow e Body and mind.

Appuntamento sulla terrazza a mare situata in centro città, trasformata in un villaggio di animazione e divertimento con uno spazio espositivo dedicato alle biciclette a cura dei negozi cittadini.

Per gli appassionati biker è stato studiato un fantastico tour turistico in mountainbike con un percorso mozzafiato lungo i caratteristici sentieri liguri , attraversando paesaggi suggestivi ammirabili dalle terrazze collinari.

Dopo la partenza dal bordo mare si attraversa il centro storico, tipico borgo medievale, proseguendo lungo la fantastica costa tipica del ponente Ligure.

Via Forte San Paolo strada che conduce a Porta Canarda (sosta foto) e poi via alle Ville, Calandri, Carletti, scendendo fino a Latte dove si prosegue in corso Nizza per poi risalire nella frazione di Mortola superiore (sosta foto), seguendo il sentiero in salita per Sette Camini fino a raggiungere Sealza per prendere il sentiero a valle verso Latte per il ritorno direttamente in spiaggia a picco sul mare.

Un tour sali e scendi ricco di paesaggi mediterranei mozzafiato , su una lunghezza di circa 20 km, con possibilità di farsi dei selfie con lo sfondo azzurro mare, pedalando e divertendosi in compagnia di guide turistiche che accompagneranno i biker in itinerari nascosti, lungo le frazioni di ponente.

Ritrovo al Belvedere Resentello alle 9.

Tempo previsto per l’intero tour è di circa tre ore, con media difficoltà e discese facilmente percorribili.

Obbligo di una mountainBike, di costume e secchiello.