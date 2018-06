Sport, Obiettivo Imperia: “E’ un elemento fondamentale per il rilancio e la rinascita della città”

Imperia. “Lo sport è un elemento fondamentale per il rilancio e la rinascita di Imperia sia dal punto di vista turistico che mediatico. Per questo, assieme a Claudio Scajola candidato Sindaco, abbiamo creato un elenco di priorità in questo settore su cui, appena eletti, inizieremo a lavorare.

Campo atletica Lagorio. La pista non ha un fondo all’altezza delle aspettative di chi fa gare a livello regionale o nazionale. Le tribune sono senza copertura e anche questo non aiuta l’organizzazione di eventi di richiamo. Bisogna anche pensare ad un servizio bar/ristoro almeno durante i principali meeting di atletica.

Stadio Ciccione. Bisogna renderlo agibile in toto (la capienza supera le mille persone ma attualmente parte dei posti sono inagibili) e riaprire il bar all’interno dell’impianto visto che le partite dell’Imperia si svolgono di domenica e attorno allo stadio non ci sono attività aperte. Inoltre sotto le tribune si possono ricavare locali da adibire a sala stampa, locale riunioni. Bisogna anche riqualificare l’antistadio creando un’area dedicata al riscaldamento dei giocatori. Lo stadio, una volta reso più fruibile, potrebbe, al di fuori della stagione calcistica, ospitare eventi e manifestazioni.

Palazzetto dello sport. Vogliamo che questa struttura renda al massimo delle sue potenzialità con la possibilità di ospitare manifestazioni di richiamo (anche concerti) e ottimizzando i costi di gestione vogliamo diminuire il prezzo dell’affitto per le società sportive, rendendolo gratuito per le gare regionali e per le associazioni dei diversamente abili.

Piscina Cascione. Deve rendere di più come struttura e riportare al fasto di un tempo il settore della Pallanuoto che tanto può fare per la promozione di Imperia.

Eventi sportivi. Bisogna organizzare eventi all’aperto che possano richiamare persone e far conoscere il nostro entroterra. Oltre a ciò bisogna sfruttare al massimo le potenzialità dell’Imperia.

Calcio: vogliamo che i colori nerazzurri tornino al fasto di un tempo e che si possa organizzare un torneo che, coinvolgendo anche le altre società calcistiche giovanili, richiami ad Imperia appassionati del settore e famiglie al seguito in modo che lo sport sia lo strumento per il rilancio turistico di Imperia e del settore turistico-commerciale della nostra città” - affermano Marco Savini, Simone Vassallo, Paolo Ornamento, Antonello Motosso, Martina Bencardino, Giovanni Lazzarini, Daniele Ciccione – Lista Obiettivo Imperia per Claudio Scajola Sindaco.