Dopo una pausa di bel tempo, la pioggia è riapparsa in Costa Azzurra. La zona, secondo Nice Matin, è posta in stato di allerta gialla, da Météo France, per tutta la giornata di oggi. Sfortunatamente, il maltempo dovrebbe durare fino alla prossima settimana.

Si prevedono anche rovesci di pioggia con un piccolo rischio di grandine. Le temperature saranno sempre miti: fino a 25 gradi sulla costa.

Martedì, il sole e la pioggia dovrebbero continuare a giocare a nascondino. Mercoledì sarà la volta di pioggia e temporali. Così come giovedì e venerdì.