Si è classificato secondo in gara il Ventimigliese Martin Bruno alla manifestazione canora Eurojurmala 2018 a Riga in Lettonia con il suo pezzo Rap dal nome “Sguardo Fisso”.

Evento televisivo che ha visto Martin Bruno come unico italiano in gara. È stato proprio Carlo Cori a sostenerlo nella realizzazione della musica e della produzione in terra straniera.

Hanno partecipato cantanti da tutta Europa e ad accompagnare Martin oltre al pubblico presente, c’era tutta la sua famiglia. Titolari del noto Pastificio Morena di Ventimiglia. “L’esperienza di salire sul palco e andare in diretta in televisione è stata davvero unica e indimenticabile racconta Martin”.

Sarà senz’altro da ripetere anche se il percorso da cantante è senza dubbio impegnativo, bisogna sempre inseguire i propri sogni. Ora si guarda avanti e dritti e Fisso al traguardo!!