Bordighera. “E’ stato un grande successo e questa sera contiamo di replicare con gli stessi numeri importanti”. E’ quanto ha dichiarato oggi pomeriggio Gianluca Berlusconi, presidente di Confcommercio a Bordighera, in diretta ai microfoni di R24, a proposito della prima serata di ‘Un Paese di Sapori.

La manifestazione che ricorre nel tempo ormai da diversi anni, inaugura di fatto la stagione estiva nella turistica Bordighera, offrendo a residenti e ospiti la possibilità di degustare specialità dei ristoratori del ‘paese alto’ gironzolando tra i carugi e sfruttando prezzi decisamente concorrenziali. Stasera si replica e domani sera invece la Confcommercio bordigotta si occuperà invece dell’organizzazione della Notte Bianca di Ventimiglia.

“Abbiamo accettato con piacere la proposta del comune di Ventimiglia – ha detto Berlusconi – per far tornare la Notte Bianca di inizio estate nella città di confine. L’anno scorso era saltata, quest’anno confidiamo in un grande successo e in un bagno di folla”.