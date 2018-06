“Sdegno e profondo disaccordo”: la lettera aperta di Forza Nuova riguardo alle dichiarazioni del Governo Francese

Sanremo. Scrive Alessandro Condò, coordinatore provinciale di ‘Forza Nuova’.

“Come Coordinamento Provinciale di Forza Nuova, vorremmo esprimere profondo sdegno e disaccordo in merito alle gravi ed insensate dichiarazioni fatte da alcuni membri del Governo Francese presieduto da Emmanuel Macron.

Un movimento con una forte e sana identità nazionale, non poteva rimanere indifferente davanti ad un affronto di questo tipo che può e dev’essere solo rispedito immediatamente al mittente, pretendendo pubbliche scuse.

È inaccettabile che dopo tutto quello che è accaduto ed accade da anni a Ventimiglia, dopo i fatti di Bardonecchia, e prima ancora di questi la scellerata gestione della situazione in Libia, ci si debba sentir fare la morale da chi dovrebbe solo tacere e vergognarsi per ciò che ha fatto e continua a fare”.