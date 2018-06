Scuola forestale a Ormea, Germini: “Offriamo molteplici attività legate al settore forestale e alla montagna”

Venerdì mattina 1 giugno tecnici e amministratori di diverse aree del Piemonte erano a Ormea per conoscere più a fondo gli attori della filiera forestale locale, ritenuta esempio concreto di buona pratica.

Il sopralluogo, organizzato da Uncem, Fedagri confcooperative e Federazione degli Ordini degli Agronomi e Forestali, ha avuto inizio alla Scuola forestale, definita come istituto di eccellenza in ambito internazionale, significativa realtà capace di attrarre iscritti provenienti non solo dal Piemonte, ma anche da Liguria e Lombardia.

«Offriamo molteplici attività legate al settore forestale e alla montagna – ha detto la dirigente Antonella Germini – Senza dimenticare l’alternanza scuola-lavoro e i cantieri forestali che, da sei anni, rappresentano strumenti concreti per infondere, negli studenti, maggiore consapevolezza sull’importanza della sicurezza nei lavori in bosco».

«Grazie a Uncem – ha aggiunto – e a tutti gli Enti oggi qui presenti, che hanno voluto conoscerci più a fondo». La Scuola forestale, che quest’anno ha vinto la gara nazionale tra Istituti forestali (sede dell’edizione 2019 sarà proprio Ormea) e che da quattro anni partecipa a vince il bando Erasmus offrendo agli studenti tirocini di cinque settimane all’estero, gestisce anche due vigneti (a breve sarà imbottigliato il vino prodotto), un vivaio forestale e un parco «ma la nostra grande azienda agraria – ha precisato la dirigente – resta il territorio su cui operiamo».

«Una scuola dalle grandi progettualità – ha commentato il sindaco Giorgio Ferraris, anche componente della giunta Uncem – merito del costante impegno, sovente al di là del mero rapporto professionale, di alcuni docenti che fanno di questo Istituto un valore aggiunto del nostro territorio».

La parola è poi passata a Piero Bologna, docente alla Scuola forestale e presidente del consorzio forestale “Monte Armetta”, che ha illustrato le attività della Scuola e poi quelle del consorzio che presiede, a cui sono affidati 1100 ettari di bosco, in grande parte proprietà del Comune. «Gestiamo e miglioriamo le superfici forestali – ha detto – Il consorzio non ha dipendenti e non vuole, né deve andare in conflitto con imprese del territorio, ma cercare di favorirne lo sviluppo». “Monte Armetta” fornisce, in modo esclusivo, il cippato a “Calore verde”, società a partecipazione pubblica del teleriscaldamento cittadino. E proprio con la visita alla centrale del teleriscaldamento si è concluso il sopralluogo.