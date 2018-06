Scajola “versus” Lanteri: il dibattito finale prima del ballottaggio in diretta su ImperiaTv, Riviera24.it e R24 Radio

Imperia. Colpo finale: venerdì 22 giugno alle 21 negli studi di ImperiaTv andrà in scena l’ultimo confronto fra i due candidati sindaco Claudio Scajola e Luca Lanteri, arrivati al ballottaggio dopo le elezioni amministrative dello scorso 10 giugno. Il dibattito è organizzato da Imperia TV, Riviera24.it e R24 Radio e sarà condotto dai giornalisti Andrea Pomati e Diego David.

Per Claudio Scajola (Con Claudio per Imperia) e Luca Lanteri (centrodestra) sarà l’ultima occasione per rivolgersi agli elettori e illustrare il loro progetto per la città prima della grande sfida di domenica 24. Una battaglia serrata quella dell’ex ministro (candidato indipendente e appoggiato da quattro liste civiche) e del candidato del “modello Toti”, che alla prima chiamata alle urne si sono imposti, rispettivamente, con 7397 (35,28%) e 6012 (28,67%) voti.

Il dibattito, al termine del quale scatterà il silenzio elettorale, potrà essere seguito in diretta su ImperiaTv (canale 16 del digitale terrestre e in streaming sul sito www.imperiatv.it), Riviera24.it (www.riviera24.it e pagina Facebook @Riviera24) e su R24 Radio (Imperia FM 97.0 e 93.9).