Santo Stefano al Mare, la sede dello Yacht Club Aregai cambia location

Santo Stefano al Mare. La nuova sede dello Yacht Club Aregai è ora all’interno dello splendido Hotel Aregai Marina nel porto di Marina degli Aregai. Si trova in un’ampio spazio al primo piano con a disposizione un bel

terrazzo, TV SKY, WI-FI. I soci dello Yacht Club potranno avvalersi di tutti i servizi che la struttura alberghiera metterà a loro disposizione, a condizioni particolarmente vantaggiose.

Come sempre l’obiettivo principale dello Yacht Club Aregai è quello di fare della sede sociale un luogo di aggregazione per tutti coloro che amano il mare, sia velisti che a motore. Oltre l’attività sportiva, come regate e scuola di vela, lo Yacht Club organizza nella propria sede spettacoli di magia, corso di burraco e torneo, e poi serate con musica dal vivo e musica disco anno 70-80.

Il contributo dei soci è indispensabile, non solo di partecipazione, ma anche in termini di idee, proposte di nuove iniziative ed attività per sviluppare e rendere più coinvolgente l’adesione allo Yacht Club Aregai. E’ sempre attiva la scuola di vela dove i ragazzi di tutte le età, grazie alla sicura e attenta preparazione degli istruttori FIV, possono apprendere oltre alle nozioni fondamentali dell’andare a vela, la piacevole sensazione che dà questo sport, vivendolo anche in chiave giocosa e divertente. Dal prossimo anno sono in programma dei corsi “Sailing College” per ragazzi con pensione completa che comprende oltre la vela altre attività come nuoto, bicicletta, golf.