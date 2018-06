Santo Stefano al Mare, attimi di paura al lido per la scomparsa di un bambino: ritrovato dai carabinieri

Santo Stefano al Mare. Attimi di paura presso uno stabilimento balneare di Santo Stefano al Mare, dove una famiglia di origine piemontese sta trascorrendo le vacanze estive.

Nel primo pomeriggio di ieri, dopo un attimo di distrazione, i genitori hanno perso di vista il proprio figlio di 7 anni

scomparso nella folla di persone che, stante il forte caldo, si era riversata nel lido del ponente ligure. Momenti di ansia e preoccupazione fino all’arrivo dei carabinieri della Stazione di Santo Stefano al Mare che immediatamente, con la collaborazione di alcuni bagnanti, hanno organizzato e coordinato una squadra di ricerche che ha provveduto a setacciare ogni angolo anche di stabilimenti limitrofi.

Dopo circa 50 minuti, il bambino è stato ritrovato in un parco giochi ubicato nei pressi del lido unitamente ad altri amichetti con il quale si era allontanato per giocare. In ottime condizioni di salute e sorridente, è stato affidato ai genitori.