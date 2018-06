Sanremo, weekend con ippica e vela, Sarlo: “Eventi di portata internazionale”

Sanremo. Fine settimana pieno di eventi: ci sarà la partenza della Giraglia il giorno 8 di giugno con i fuochi d’artificio alle 22.30, contemporaneamente inizieranno le due settimane di “jumping show” al centro ippico. “Sono due appuntamenti di altissimo livello – spiega l’assessore a Manifestazioni e Turismo Marco Sarlo – due classici esempi di sviluppo turistico sportivo e non solo, stiamo parlando di manifestazioni che riescono ad attrarre equipaggi nel caso della vela e di partecipanti nel caso dell’equitazione, a livello internazionale. Sono molte le nazioni coinvolte, 21 nell’equitazione e nella vela molte di più d’alto livello e di grandissimo spessore”.

Il terzo sport importante per la città di Sanremo è il golf. Sarlo: “Sono anche un utilizzatore personale del campo golf, è uno sport che mi piace e che ho imparato qui a Sanremo”.

Sono tre sport d’elitè oppure no? “No assolutamente no – dice l’assessore – da ragazzo anche quando non avevo la possibilità economica facevo equitazione e devo dire che tutti i centri ippici sono attrezzati per mettere a disposizione i cavalli degli atleti o dei principianti con prezzi molto bassi che includono anche gli istruttori, l’utilizzo del campo e del cavallo”.