Sanremo, vandalizzate statue in corso Garibaldi: qualcuno le ha decapitate

Sanremo. Vandali in azione in corso Garibaldi. Qualcuno, non si sa se per portarsi a casa un trofeo o per semplice teppismo, ha letteralmente decapitato le teste alle due statue che sono collocate in quella via.

Sui social è stata infatti diffusa una foto che ritrae le statue senza testa, creando stupore e rabbia tra gli utenti del gruppo Facebook “Sanremo storia e tradizioni” che non capiscono come qualcuno possa commettere un atto simile. Non è la prima volta infatti che nella città dei fiori viene vandalizzato un monumento. L’anno scorso scorso, sempre nel mese di giugno, era stato amputato il piede destro della statua della Primavera sita in passeggiata Imperatrice.

(Foto da gruppo Facebook “Sanremo storia e tradizioni” )