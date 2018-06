Sanremo, torna “Masters of Olive Oil International Contest”, primo concorso del genere in Liguria

Sanremo. Tutto pronto per la seconda edizione del concorso “Masters of Olive Oil International Contest” che si terrà all’Hotel Nazionale dal 6 al 9 giugno con il patrocinio del Comune. E’ il primo concorso internazionale per oli di alta qualità che si sia mai tenuto nella regione Liguria.

Spiegano gli organizzatori: “La prima edizione si è svolta nel 2016. Quest’anno abbiamo il privilegio di avere in gara oli di ben 11 nazioni produttrici appartenenti a 4 continenti e 15 giudici provenienti da 8 diversi paesi che sono espressione di professionalità di livello assoluto internazionale nel mondo dell’assaggio (vi saranno ben 6 capi Panel in Giuria ). L’idea del concorso è nata da un piccolo gruppo di tre amici, appassionati ed esperti di olio di oliva: Aldo Mazzini, Ehud Soriano e Carmen Sanchez Garcia. Il concorso è cresciuto bene in questa seconda edizione ed abbiamo l’ambizione di farlo diventare nei prossimi due anni uno dei più importanti e prestigiosi concorsi internazionali in Italia”.

Verranno poi assegnati 24 riconoscimenti/premi internazionali e sono stati riservati tre premi dedicati per le aziende di produzione liguri. Lo scopo principale del concorso è valorizzare le produzioni di olio di alta qualità e divulgare la conoscenza e l’utilità salutistica ed edonistica del consumo di oli di alta qualità.

“Siamo davvero molto felici di aver concesso il patrocinio a questa seconda edizione del concorso – aggiunge l’Assessore alle attività produttive Barbara Biale – perché permette di valorizzare una delle eccellenze delle nostre zone. Grazie a questi contatti è possibile creare sinergia sul territorio non solo utili a valorizzare le sue potenzialità ma anche a promuoverne le ricchezze al di fuori dei nostri confini. Ancora una volta tutto ciò che ruota attorno ai prodotti alimentari si dimostra traino anche per un settore fondamentale come quello turistico. Essere a Sanremo è un valore aggiunto perche’ la nostra città esercita sempre un certo fascino e nello stesso 1 tempo, un prodotto come l’olio, di grande valore dal punto di vista organolettica, amplia l’offerta turistica di Sanremo ”.

Da quest’anno sarà disponibile anche una guida online degli oli recensiti sul sito web con geolocalizzazione e link ai rispettivi siti aziendali, al fine di veicolare quanti più utenti possibili alle aziende partecipanti che avranno Vinto i premi ma anche a tutte quelle che avranno una valutazione di eccellenza delle loro produzioni.