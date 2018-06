Sanremo, torna la tradizionale festa “Pan e Pumata”: appuntamento il 30 giugno a Coldirodi

Sanremo. Imperdibile appuntamento domani sera 30 giugno in piazza San Sebastiano nella frazione collinare di Coldirodi. Torna infatti la tradizionale festa “Pan e Pumata” organizzata dalla Famija Culantina che da molti anni si ripete nel borgo, accompagnata dalla musica dei menestrelli culantini e stand che prepareranno cinque varietà diverse di panino al pomodoro durante l’arco della serata. Piazza San Sebastiano per l’occasione verrà chiusa al traffico durante lo svolgimento della manifestazione che inizierà alle 20.30.

Per coloro che si recheranno all’evento in automobile si consiglia di parcheggiare i propri veicoli nella zona del cimitero oppure sulla strada militare che congiunge Coldirodi a via Padre Semeria