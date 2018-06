Sanremo, spaccia cocaina in centro: i carabinieri arrestano straniero “veterano” dei pusher

Sanremo. Continuano i serrati controlli dei carabinieri della locale Compagnia finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti nel centro matuziano. Ieri notte, gli investigatori del Nucleo Operativo hanno tratto in arresto in flagranza O.B., tunisino cl. 97, “veterano” in materia di stupefacenti atteso i suoi molteplici anche recenti precedenti specifici, colto in flagranza mentre cedeva della cocaina ad un tunisino cl. 81, contestualmente segnalato alla Prefettura di Imperia come assuntore di sostanze stupefacenti. Il giovane spacciatore è stato notato nei pressi di pazza S.Siro e, stante i suoi molteplici precedenti, i militari hanno deciso di pedinarlo a distanza.

La cessione “in diretta” dello stupefacente è avvenuta in piazza Eroi Sanremesi, proprio davanti agli occhi dei Carabinieri in borghese che sono prontamente intervenuti bloccando i due soggetti e recuperando lo stupefacente. La successiva perquisizione domiciliare condotta in un appartamento ubicato all’interno della “Pigna”, ha condotto al sequestro di 4 involucri contenenti complessivi gr. 15 di cocaina, un involucro contenente gr. 6 di hashish, un bilancino elettronico di precisione e la somma in contanti di euro 1650,00 provento dell’illecita attività di spaccio.

L’arrestato è stato giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna. La problematica inerente lo spaccio di droga nel centro matuziano continua ad essere costantemente monitorata dai carabinieri della Compagnia di Sanremo, che dall’inizio del corrente anno, hanno già assicurato alla giustizia oltre 30 spacciatori. I serrati controlli verranno intensificati nel corso della stagione estiva.