Sanremo, spaccia cocaina a due turisti: in manette giovane straniero

Sanremo. Un giovane extracomunitario di origini magrebine è stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri del nucleo operativo.

Le manette sono scattate perché il ragazzo è stato sorpreso dai militari, in piazza Colombo, mentre vendeva una dose di cocaina a due turisti francesi. Verrà processato per direttissima in Tribunale a Imperia.