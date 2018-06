Sanremo, sorpreso dalla polizia senza patente: denunciato il conducente

Sanremo. È quanto accaduto ieri, nei pressi del Commissariato P.S. di, quando gli equipaggi della Polizia di Stato, all’atto di un controllo, sorprendevano un guidatore senza patente.

A bordo dell’autovettura si trovavano due cittadini stranieri dell’Ecuador, in possesso di regolare permesso di soggiorno, ma sprovvisti di patente. Il guidatore infatti, 40enne, dichiarava di non essere in possesso del titolo di guida non per una semplice dimenticanza ma perché lo stesso gli era già stato ritirato nel 2017: circostanza confermata anche dall’interrogazione delle Banche Dati in uso alla Polizia di Stato.

Considerato che la condotta del soggetto risultava essere recidiva, avendo commesso la stessa infrazione nell’arco di un biennio, la vigente normativa prevede, oltre alla sanzione amministrativa di tipo pecuniario, anche la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

Il veicolo veniva pertanto sottoposto a sequestro amministrativo ma, dagli accertamenti eseguiti, non risultava essere di proprietà del guidatore. Il legittimo proprietario quindi, notiziato di quanto accaduto, raggiungeva gli Uffici del Commissariato sanremese e veniva sanzionato, in via amministrativa, per incauto affidamento del veicolo a persona senza patente di guida.