Sanremo, sold out al Grand Hotel Londra per l’apericena Lilt

Sanremo. La Lilt ringrazia tutti coloro, numerosissimi, che in questi giorni si sono iscritti all’apericena Lilt dedicato a “Lucio Battisti, o dell’arte di colpire al cuore (con le canzoni)”.

La serata a bordo piscina di domani, venerdì 29, con inizio alle 19.30, è già sold out e quindi, pur con rincrescimento, non sarà più possibile accettare ulteriori ospiti oltre a quelli già prenotati nei giorni scorsi.

Grande attesa per la serata, a favore della sezione provinciale Lilt – Lega Italiana per la Lotta Tumori e che avrà come location il Grand Hotel Londra di Sanremo.

La gratitudine degli organizzatori va ad ognuno degli artisti del gruppo Nuovi Solidi che si esibiranno domani: Massimo Cuccaro (voce); Monica Cortiula (cori, chitarra acustica e canto); Manuela Restelli (cori); Bruno Balbo (organo hammond); Adriano Alberti (chitarre elettriche e synth); Mirko Vecchiola (chitarra acustica); Alessio Benedetto (batteria); Roberto Curti (basso); e Francesco Genduso (fonico).