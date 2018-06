Sanremo. Hanno il contratto scaduto da dicembre 2017 eppure continuano a tenere aperta quell’ultima attività commerciale rimasta sul solettone di piazza Colombo. Ma ora per i gestori del kebabbaro le ore sono contate.

Il Comune infatti ha concluso la procedura di sfatto e ha intimato di lasciare l’immobile, citando i titolari di fronte al Tribunale di Imperia per ottenere la convalida della finita locazione.

di 8 Galleria fotografica Sanremo, degrado in Piazza Colombo: il "biglietto da visita" rimane terra di nessuno









Non si conoscono tempi certi, ma gli uffici del settore patrimonio sperano di rientrare in possesso delle struttura (gli altri locali sono già nella disponibilità dell’ente) nel più breve tempo possibile e a luglio l’assessore Mauro Menozzi, chiederà alla sua Amministrazione i fondi necessari per procedere all’abbattimento della costruzione che ostacola la vista mare dalla piazza simbolo della Città dei Fiori.

Ci vogliono circa 12 mila euro a campata, da trovare con le prime variazioni al bilancio.